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Маск призвал не желающих работать в офисе сотрудников увольняться

Маск против удаленной работы: сотрудникам Tesla он приказал или увольняться, или работать в офисе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гендиректор компании Tesla Илон Маск выступил против удаленной работы его сотрудников и поставил им условие: либо они работают в офисе, либо увольняются. Об этих мерах сообщает Bloomberg.

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Соответствующее электронное письмо было отправлено во вторник, 31 мая, персоналу производителя электромобилей.

«Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе как минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал миллиардер в письме.

Маск подчеркнул, что работники должны присутствовать в головном офисе Tesla, а не в филиалах, которые не связаны с их должностными обязанностями.

25 апреля сообщалось о покупке предпринимателем соцсети Twitter за $44 млрд. По словам крупнейшего бизнесмена, свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая площадка, где обсуждаются важные вопросы для будущего человечества.

Позже, 25 мая, было объявлено об уходе основателя и экс-главы Twitter Джека Дорси из совета директоров соцсети.

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