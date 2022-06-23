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В Мелитополе решили запустить первый за восемь лет поезд в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Мелитополе готовятся к запуску первого за восемь лет пассажирского поезда в Джанкой — город на севере Крыма. Об этом в среду, 22 июня, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Отмечается, что бывшее руководство станции вывезло весь подвижной состав, из-за этого персоналу после начала российской спецоперации по защите Донбасса перестали платить зарплату, а недовольным угрожали.

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Однако сейчас ситуация изменилась, люди начали возвращаться на работу.

«Мы без работы никак», — сказал один из сотрудников станции.

Уточняется, что маршрут пока будет действовать в тестовом режиме.

Накануне сообщалось, что железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом в тестовом режиме будет запущено с 1 июля. Планируется, что железная дорога станет основным логистическим стержнем экономических взаимоотношений между Запорожской областью и республиками Донбасса.

19 июня в Запорожье выступили за открытие второго транспортного коридора с Крымом. В перспективе — запустить коридор по трассе Москва — Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Таким образом города будут связаны прямым транспортным коридором, как было раньше.

15 июня гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.

В тот же день глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что до 1 июля будет организовано автобусное сообщение между Крымом и освобожденными Херсонской и Запорожской областями.

До этого, 10 июня, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории.

Ранее, 8 июня, Крючков сообщил о прибытии первого поезда с зерном в Крым из Мелитополя.

До этого, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения между материковой частью России и полуостровом Крым. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов ДНР, ЛНР и областей Украины — путь лежит через эти территории.

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