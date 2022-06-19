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В Запорожье предложили открыть второй транспортный коридор с Крымом

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В Запорожье выступили за открытие второго транспортного коридора с Крымом, сообщил в воскресенье, 19 июня, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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Он отметил, что автомобильный коридор, запущенный ранее через республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины, полностью безопасен, поскольку располагается вдали от военных действий.

По словам Рогова, в перспективе — запустить коридор по трассе Москва – Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Таким образом города будут связаны прямым транспортным коридором, как было раньше.

15 июня политик сообщил, что гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном. Он отметил, что в первые же дни образовались огромные очереди на границе, так как она под такой наплыв автомобилистов не была рассчитана.

В тот же день глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что до 1 июля будет организовано автобусное сообщение между Крымом и освобожденными Херсонской и Запорожской областями.

Оба южных региона Украины были взяты под контроль Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей Запорожской и Херсонской областей, которые выразили желание стать гражданами РФ.

Спецоперация по защите жителей Донбасса была начата 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле подчеркивали, что целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация киевского режима, так как оба эти аспекта несут опасность для РФ.

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