Реклама
Прямой эфир

Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым

0
Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крым из Мелитополя прибыл первый поезд с зерном.

О том, что первая партия зерна со станции Мелитополь в Запорожской области отправилась на Крымский полуостров, стало известно накануне.

8 июня главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, восстановлена, отправка первых судов запланирована на эту неделю. Первые грузы, по его словам, скорее всего, будут состоять из зерна этого урожая.

Он подчеркнул, что зерна очень много, все элеваторы заполнены и их надо освобождать для загрузки зерном этого урожая, поскольку уборочная кампания начнется через считаные недели.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

В Москве в свою очередь подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня президент РФ Владимир Путин, порты Азовского моря находятся под контролем российских Вооруженных сил, РФ готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

Глава государства привел несколько способов вывоза зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а также через Белоруссию.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022