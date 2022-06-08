Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым

В Крым из Мелитополя прибыл первый поезд с зерном.

О том, что первая партия зерна со станции Мелитополь в Запорожской области отправилась на Крымский полуостров, стало известно накануне.

8 июня главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, восстановлена, отправка первых судов запланирована на эту неделю. Первые грузы, по его словам, скорее всего, будут состоять из зерна этого урожая.

Он подчеркнул, что зерна очень много, все элеваторы заполнены и их надо освобождать для загрузки зерном этого урожая, поскольку уборочная кампания начнется через считаные недели.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

В Москве в свою очередь подчеркивали, что Россия не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня президент РФ Владимир Путин, порты Азовского моря находятся под контролем российских Вооруженных сил, РФ готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

Глава государства привел несколько способов вывоза зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а также через Белоруссию.

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