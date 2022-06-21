Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля
Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом в тестовом режиме будет запущено с 1 июля. Об этом 21 июня сообщил журналистам гендиректор недавно созданного предприятия «Мелитопольские железные дороги» Алексей Ефремов.
«Запущено грузовое сообщение с Крымом, инфраструктурный узел оживает. С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом», — сказал он.
Железная дорога станет основным логистическим стержнем экономических взаимоотношений между Запорожской областью и республиками Донбасса.
19 июня в Запорожье выступили за открытие второго транспортного коридора с Крымом. В перспективе — запустить коридор по трассе Москва – Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Таким образом города будут связаны прямым транспортным коридором, как было раньше.
15 июня гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.
В тот же день глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что до 1 июля будет организовано автобусное сообщение между Крымом и освобожденными Херсонской и Запорожской областями.
Оба южных региона Украины были взяты под контроль Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.