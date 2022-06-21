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Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом в тестовом режиме будет запущено с 1 июля. Об этом 21 июня сообщил журналистам гендиректор недавно созданного предприятия «Мелитопольские железные дороги» Алексей Ефремов.

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«Запущено грузовое сообщение с Крымом, инфраструктурный узел оживает. С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом», — сказал он.

Железная дорога станет основным логистическим стержнем экономических взаимоотношений между Запорожской областью и республиками Донбасса.

19 июня в Запорожье выступили за открытие второго транспортного коридора с Крымом. В перспективе — запустить коридор по трассе Москва – Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Таким образом города будут связаны прямым транспортным коридором, как было раньше.

15 июня гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.

В тот же день глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что до 1 июля будет организовано автобусное сообщение между Крымом и освобожденными Херсонской и Запорожской областями.

Оба южных региона Украины были взяты под контроль Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

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