Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля

Пожар на буровой платформе «Черноморнефтегаза» перешел на скважину. Спецоперация 21 июня 2022 года. Онлайн-трансляция

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