Украинский генштаб и польское командование закончили планирование операции по заходу армии Польши на территорию западной Украины. Об этом в среду, 22 июня, заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

«Начало польской «миротворческой миссии» намечено на конец июля, по прогнозам генштаба Украины — к моменту полного уничтожения группировки ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на Донбассе и окончательной потери Луганской и Донецких областей», — написал он в своем Telegram-канале.

Кива отметил, что конфликтная ситуация с Калининградом должна служить отвлекающим маневром. Кроме того, по его словам, НАТО всеми силами старается сохранить свое присутствие и контроль над частью территории бывшей Украины.

18 июня помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский заявил, что действия Польши говорят о том, что она хочет возродить Речь Посполитую. Он отметил, что такое желание Польши очень опасно в первую очередь для самой Украины, поэтому в Киеве «должны об этом задуматься».

За день до этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша мечтает «оттяпать» западную часть Украины. По его словам, такой исход событий вполне реален благодаря тому, что за спиной Польши стоят США, оказывающие финансовую и военную поддержку стране.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров указал на активное освоение территории Украины польскими властями.

До этого, 9 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить как можно больше влияния. Как отметил парламентарий, Украина, которая и так не отличалась самостоятельностью благодаря действиям киевского режима, следующего командам из США, рискует и вовсе утратить собственный суверенитет.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. 5 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что границ между двумя странами в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».