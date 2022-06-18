Мединский заявил о стремлении Польши вернуть Речь Посполитую

Действия Польши говорят о том, что она хочет возродить Речь Посполитую. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.

«Варшава и Краков исторически всегда хотели владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии. Иногда это у них получалось, наверное, они мечтают о былых временах Речи Посполитой», — сказал он в интервью RT, опубликованном 17 июня.

Мединский отметил, что такое желание Польши очень опасно в первую очередь для самой Украины, поэтому в Киеве «должны об этом задуматься».

«Все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря», — подчеркнул Мединский.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша мечтает «оттяпать» западную часть Украины. По его словам, такой исход событий вполне реален благодаря тому, что за спиной Польши стоят США, оказывающие финансовую и военную поддержку стране.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров указал на активное освоение территории Украины польскими властями.

До этого, 9 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить как можно больше влияния. Как отметил парламентарий, Украина, которая и так не отличалась самостоятельностью благодаря действиям киевского режима, следующего командам из США, рискует и вовсе утратить собственный суверенитет.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев уже давно торгует своей страной. По ее мнению, Польша воспринимает соседнюю страну как зону своего протектората.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. 5 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что границ между двумя странами в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».