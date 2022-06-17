Лукашенко рассказал о желании Польши захватить западную часть Украины

Польша мечтает «оттяпать» западную часть Украины. Об этом в пятницу, 27 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — цитирует его БелТА.

По мнению Лукашенко, такой исход событий вполне реален благодаря тому, что за спиной Польши стоит США, оказывающие финансовую и военную поддержку стране.

«Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — отметил президент Белоруссии.

9 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить как можно больше влияния. В тот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на передачу суверенитета страны Польше.

31 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Известиями» также оценил вероятность захвата Польшей западных территорий Украины. По словам политика, такой исход очень вероятен с учетом истории этой страны. Кроме того, с учетом глупости нынешнего киевского руководства у Варшавы появился шанс и она этим пользуется, отметил Цеков.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев также указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. По его словам, уже есть признаки того, что Польша переходит к захвату западной части страны.

22 мая экс-депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину, чтобы обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную передачу контроля над западными областями страны. До этого, 5 мая, Кива заявлял, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

26 апреля Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам идею исключительности их нации и ненависть ко всему русскому.