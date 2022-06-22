В Нижегородской области пропал пятилетний мальчик

В Борском районе Нижегородской области пропал пятилетний мальчик. Сбор добровольцев для поисков ребенка объявили во вторник, 21 июня, в спасательном отряде «Волонтер».

Отмечается, что мальчик гулял во вторник днем на улице Победы в поселке Большое Пикино, после этого его никто не видел.

Уточняется, что рост мальчика 120 см, ребенок плотного телосложения, с короткими светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Среди примет ребенка — бородавка, также малыш заикается и прихрамывает на левую ногу.

Сейчас к зданию Дома культуры прибывают добровольцы. К поискам пропавшего мальчика подключены и правоохранители.

По данным МВД России по городу Бор, в 21:20 в поступило сообщение об исчезновении мальчика. Он ушел 21 июня около 16:30 из дома на улице Победы в деревне Большое Пикино.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать какую-либо значимую информацию по каналу связи 02 или по телефону 8-831-592-27-87.

11 июня пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщала, что во время отдыха с семьей на берегу реки Кубань в Краснодаре пропал пятилетний мальчик. Отмечалось, что ребенок кормил кошку в 10 м от родителей и в какой-то момент пропал из виду.

Ранее, 4 июня, правоохранители и волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски восьмилетнего мальчика в Даниловском районе Волгоградской области. Сообщалось, что мальчик исчез возле берега реки Медведица 3 июня около 17 часов. Позже тело ребенка нашли на дне реки.