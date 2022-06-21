Джонсона уличили в использовании Украины для маскировки своих неудач

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использует общение с президентом Украины Владимиром Зеленским как маневр, отвлекающий от британских внутриполитических проблем страны. Соответствующее мнение выразил 20 июня автор материала для The Guardian Саймон Дженкинс.

«Внезапные разговоры Джонсона с Зеленским случаются сразу после моментов крупного позора премьера. Почти каждая беседа с Зеленским заканчивается крупным траншем денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины», — написал он.

Колумнист назвал акт помощи Киеву со стороны Джонсона «самым дорогим сеансом психотерапии в истории». Так, автор статьи предположил, что британский премьер-министр отвлекает внимание избирателей, в частности, от новостей о штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит.

В качестве другого примера продуманных действий Джонсона Дженкинс привел его звонок в Киев 12 апреля после того, как ООН раскритиковала план по высылке беженцев в Руанду.

Между тем, колумнист отметил вероятность того, что «все эти звонки могут быть чистым совпадением».

Последний визит в Киев Борис Джонсон нанес 17 июня. Британский премьер написал в Twitter, что прибыл в столицу Украины и рад вернуться, и прикрепил к сообщению свою фотографию с украинским лидером.

После чего к статье в британской газете Daily Express появились комментарии недовольных жителей Соединенного Королевства по поводу того, что Джонсона совершил поездку в Киев на фоне экономического кризиса в стране. В частности, один из пользователей отметил, что Великобритания в нынешних обстоятельствах не может позволить себе поддерживать Украину или любую другую страну.

The Guardian сообщал также о том, что после поездки Джонсона тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Так, люди жаловались на сокращение заработных плат и социальных выплат.

Тем не менее на фоне этих событий Борис Джонсон написал статью для газеты The Sunday Times, опубликованной в субботу, 18 июня, где призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину, так как конфликт вокруг государства может носить затяжной характер.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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