Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС из-за ограничения транзита

Посол Евросоюза (ЕС) в России Маркус Эдерер вызван в Министерство иностранных дел (МИД) РФ из-за ограничения транзита грузов через Литву. Об этом сообщил в понедельник, 20 июня, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью в программе «Антонимы» на телеканале RT.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — отметил он.

Алиханов выразил надежду, что посол ЕС «будет конструктивен», предложит решение сложившейся ситуации. Эдерер ранее часто бывал в Калининграде, уточнил глава региона.

Ранее в понедельник Антон Алиханов отметил, что в случае, если ЕС не пойдет на уступки в вопросе ограничения транзита, власти Калининградской области разработали план действий. В частности, предполагается, что товары, которые не попали под санкции Евросоюза (ЕС), будут перенаправлены по железнодорожному сообщению, чтобы освободить корабли под санкционные грузы.

Также в этот день экс-дипломат Украины Ростислав Ищенко заявил, что решение Вильнюса по ограничению транзита является самоубийственным и противоречит международному праву, гарантирующему любой стране доступ к своему эксклаву. Он высказал мнение, что партнеры Литвы могут проигнорировать эту юридическую норму, поскольку Россия по-прежнему обладает доступом к Калининграду по морю.

Накануне сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила позицию, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии. Она добавила, что Литва очередной раз выстрелила себе в ногу.

Между тем, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, в свою очередь, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

18 июня вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининград через Литву. Это, по предварительным оценкам, составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ.

Евросоюз принял пятый блок санкций против России 8 апреля, в рамках его был введен запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии. Санкция не распространялась на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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