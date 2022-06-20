Не подпавшие под санкции товары перенаправят из Калининграда по ж/д

Калининградские товары, которые не попали под санкции Евросоюза (ЕС), будут перенаправлены по железнодорожному сообщению, чтобы освободить корабли под санкционные грузы. Об этом 20 июня сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Часть товаров, что не попали под санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Он также отметил, что новое судно готово выйти на паромную линию из Санкт-Петербурга в Калининград уже 25 июня.

«У нас уже есть компания, которая готова 25 июня, в эту пятницу, отправлять новое судно. Уже пятое судно будет на линии, правда, линия будет не из Усть-Луги, а из порта Бронка из-под Санкт-Петербурга, которое будет доставлять грузы не только в Балтийск, но и непосредственно в Калининград, загружать мощности Калининградского морского торгового порта и, возможно, рыбного порта, со временем мы его тоже будем задействовать», — рассказал Алиханов.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из ЕС, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Ранее в понедельник экс-дипломат Украины Ростислав Ищенко заявил, что решение Литвы по транспортной блокаде Калининграда является самоубийственным и противоречит международному праву, гарантирующему любой стране доступ к своему эксклаву.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, в свою очередь, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил в беседе с «Известиями», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

8 апреля ЕС принял пятый блок санкций против России, который предусматривает запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.