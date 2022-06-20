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Не подпавшие под санкции товары перенаправят из Калининграда по ж/д

Глава Калининградской области Алиханов: не попавшие под санкции ЕС товары перенаправят железнодорожным сообщением
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Калининградские товары, которые не попали под санкции Евросоюза (ЕС), будут перенаправлены по железнодорожному сообщению, чтобы освободить корабли под санкционные грузы. Об этом 20 июня сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Часть товаров, что не попали под санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Он также отметил, что новое судно готово выйти на паромную линию из Санкт-Петербурга в Калининград уже 25 июня.

«У нас уже есть компания, которая готова 25 июня, в эту пятницу, отправлять новое судно. Уже пятое судно будет на линии, правда, линия будет не из Усть-Луги, а из порта Бронка из-под Санкт-Петербурга, которое будет доставлять грузы не только в Балтийск, но и непосредственно в Калининград, загружать мощности Калининградского морского торгового порта и, возможно, рыбного порта, со временем мы его тоже будем задействовать», — рассказал Алиханов.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву вступил в силу в полночь 18 июня. Исключения калининградского транзита не будут распространяться на товары из ЕС, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Ранее в понедельник экс-дипломат Украины Ростислав Ищенко заявил, что решение Литвы по транспортной блокаде Калининграда является самоубийственным и противоречит международному праву, гарантирующему любой стране доступ к своему эксклаву.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, в свою очередь, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил в беседе с «Известиями», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

8 апреля ЕС принял пятый блок санкций против России, который предусматривает запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

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