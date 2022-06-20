Более 21 тыс. человек эвакуированы за сутки из Донбасса и с Украины

В течение последних суток более 21 тыс. человек были эвакуированы в РФ с территорий Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 662 человека, в том числе 3 312 детей, а всего с начала специальной военной операции — 1 980 826 человек, из которых 314 318 — дети», — заявил он.

Также в Минобороны отметили, что с марта российские военнослужащие доставили на Украину более 34 тыс. т гуманитарных грузов.

В свою очередь, саперы ВС РФ провели инженерную проверку и разминирование 3 450 гектаров земли на территории ЛНР и ДНР.

Ранее в понедельник более 90 человек были эвакуированы с буровых платформ «Черноморнефтегаза» после атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Самый сильный удар пришелся по первой вышке, в которой находились 12 человек.

В этот же день служащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий в ДНР. Отмечается, что колонны российской военной техники доставляют продовольствие максимально оперативно. Сразу после зачистки населенного пункта нуждающимся отправляют продукты, средства гигиены и медикаменты.

30 мая военные Тихоокеанского флота доставили более 30 т гуманитарного груза от жителей Камчатки населению Донбасса. Помощь собирали жители и работники предприятий края под эгидой благотворительности, организованной общественниками из Союза женщин Камчатки при поддержке местных органов власти.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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