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Минфин отказался поддержать идею о магазинах duty free на внутренних рейсах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Минфин России не поддерживает идею открытия магазинов беспошлинной торговли в аэропортах для пассажиров внутрироссийских рейсов. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 июня.

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«В целях поддержки бизнеса Госдумой в трех чтениях был принят закон, разрешающий продавать товары в магазинах беспошлинной торговли авиапассажирам, вылетающим из России в другие страны — члены Евразийского экономического союза. Что касается инициативы продавать товары в таких магазинах для пассажиров, летающих внутренними рейсами, — такое предложение Минфином России не поддерживается», — сообщили в пресс-службе министерства.

О том, что аэропорты попросили разрешить открыть магазины duty free на внутрироссийских рейсах, рассказал в начале июня в интервью РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев. По его словам, это дало бы возможность авиаузлам повысить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — покупать некоторые товары дешевле.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) позднее сообщили, что такая инициатива повлечет потери для федерального бюджета, а также создаст неравные условия ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, в новой схеме таможенным органам пришлось бы контролировать реализацию товаров на внутренних перевозках, «что не входит в компетенцию таможенных органов», уточняли в ведомстве.

В апреле «Известия» писали, что российские duty free скоро начнут продавать товары пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС. Минпромторг и ФТС согласились, что такая мера поддержки бизнесу необходима.

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