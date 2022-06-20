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Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Идея отказа от плавающего курса рубля на данный момент является дискуссией экспертов, необходимо дождаться консолидированной позиции кабмина. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня.

«В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

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20 июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар. Он подчеркнул, что рубль должен вернуться к оптимальному курсу «как можно быстрее», однако здесь есть «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль,«рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

10 июня Набиуллина исключила вероятность принудительной конвертации валютных счетов в рублевые в российских банках. В тот же день подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

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