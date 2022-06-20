Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами
Мир
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ
Мир
МИД Польши заявил об отсутствии информации о польских наемниках на Украине
Мир
В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы
Происшествия
Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»
Общество
В Москве построят около 80 новых образовательных объектов
Мир
В парламент Франции впервые избрана горничная c пятью детьми
Мир
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Армия
В Минобороны РФ сообщили об уклонении состава 30-й бригады ВСУ от выполнения задач
Спорт
ФК «Сочи» объявил о назначении Гаранина главным тренером
Мир
МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций

В Минздраве заявили об уверенном росте фармацевтического рынка в России

Замглавы Минздрава Глаголев заявил об уверенном росте фармацевтического рынка в России
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России уверенно растет фармацевтический рынок. Об этом заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил в понедельник, 20 июня, на IX международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения».

В списках не значится: кто поможет людям с редкими заболеваниями
НКО смогут передавать государству данные об орфанных пациентах для создания регистров

«Рынок уверенно растет. Его капитализация составляет около 2 трлн рублей. В натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты», — сказал замминистра.

По словам Глаголева, около 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу, передает RT.

Чиновник добавил, что за последнее время прирост рынка госакупок лекарственных препаратов составил около 30%.

15 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе. По его словам, система сбора данных доступна каждому региону, пишет REGNUM. Отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все проводимые закупки, отметил Мурашко.

9 июня в интервью «Известиям» глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в стране нет дефицита лекарств — ни в аптеках, ни в больницах. Ни один иностранный производитель не отказался от торговли с Россией, а перебои в поставках связаны исключительно со сложностями в логистике, отметила она.

В середине мая вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов заявил в интервью «Известиям», что в России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных.

По словам эксперта, теоретически в России может не хватать инновационных препаратов, которые требуют дополнительной регистрации на территории страны. Однако есть и пути решения этой проблемы.

В середине марта ситуация, сложившаяся в связи с санкциями стран Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки для пересчета цен. Кроме того, изменились пути доставки препаратов в Россию. Это вызвало ажиотажный спрос на лекарства, который вскоре снизился.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Евросоюз, в частности, ввел уже шестой пакет рестрикций.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022