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В Госдуме назвали Украину неподходящей страной для членства в Евросоюзе

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 20 июня назвал Украину неподходящей страной для членства в Евросоюзе (ЕС).

Условно-несрочно: что меняет рекомендация дать Украине статус кандидата в ЕС
И что предложено сделать Киеву для реализации европейской перспективы

«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — написал он в Telegram-канале.

Володин добавил, что «итог для Украины будет печален», так как центр принятия решений для этой страны будет перенесен официально в Брюссель, тогда Украина «окончательно потеряет свою независимость».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов Украине, а также Молдавии и Грузии, будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует на саммите предложить упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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