Пластический хирург назвал лицо Эмбер Херд самым красивым в мире

Доктор Джулиан Де Сильва из Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне опытным путем установил, что у актрисы Эмбер Херд идеальные пропорции лица, пишет британский портал Unilad 18 июня.

Де Сильва провел свое исследование в 2016 году и использовал методы картирования лица, чтобы определить, у кого самое красивое лицо в мире.

Он пояснил: Пифагор вычислил, что код красоты или золотое сечение — это соотношение 1 : 1,618. В контексте идеальной внешности, примером золотого сечения будет: высота лица, деленная на ширину лица равная 1,618; ширина рта, деленная на ширину носа равная 1, 618 и так далее.

Соотношение «Фи» определяет идеальную пропорцию черт лица, включая глаза, нос, губы, подбородок и общую форму лица. Исходя из этой теории, Херд набрал 91,85% соответствия.

«Греки обнаружили, что это соотношение встречается повсюду в природе, и на протяжении тысячелетий считалось, что оно содержит секретную формулу самых красивых лиц в мире. Долгое время считалось, что коэффициент Phi (Фи) 1,618 является секретом красоты, но теперь с помощью компьютерного картирования мы можем рассчитать, как он применим к реальным женщинам», — рассказал эксперт.

Используя те же методы, Де Сильва также обнаружил, что у Ким Кардашьян были лучшие брови, у Скарлетт Йоханссон — лучшие глаза, а у Эмили Ратаковски — самые идеальные губы.

Де Сильва также создал идеальное лицо, используя нос Эмбер Херд, брови Ким Кардашьян, глаза Скарлетт Йоханссон, форму лица Рианны, губы Эмили Ратаковски и лоб Кейт Мосс.

Американская актриса Эмбер Херд после громкого судебного процесса с экс-супругом Джонни Деппом прокомментировала решение присяжных по делу о клевете. Она не винит присяжных в своем проигрыше в суде, потому что понимает их решение — ведь Депп олицетворял любимых персонажей этих людей, сказала она.

1 июня присяжные огласили вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа.

Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, позволил показать миру истину независимо от итогового приговора.