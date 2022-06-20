Шанс молодым

Большинство акционеров Евролиги проголосовали за исключение российских клубов из числа участников сезона-2022/23. Семь из одиннадцати клубов-акционеров проголосовали за дисквалификацию российских команд, два заняли нейтральную позицию, против проголосовали ЦСКА и израильский «Маккаби». Таким образом, места российских команд займут сербский «Партизан» и испанская «Валенсия» — решение утвердят 7 июля на Ассамблее, но это уже пустая формальность.

Сложно не согласиться с президентом армейцев Андреем Ватутиным: это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами в новом сезоне. Хотя наверняка для ЦСКА, который является акционером турнира, можно было бы сделать исключение. С тем же «Маккаби», турецкими клубами, «Црвеной Звездой» армейцы могли бы сыграть домашние матчи в Москве. С остальными — в Белграде или Стамбуле. Что касается безопасности, то не думаю, что в каких-то странах, кроме Литвы, против российского клуба были бы какие-то провокации на трибунах. В той же Германии или Испании ЦСКА чувствовал бы себя в полной безопасности.

То есть были варианты, чтобы допустить москвичей до турнира. Учитывая, что они акционеры, наверняка у них будет возможность получить какую-то компенсацию за пропуск целого сезона. Но это уже вопрос к юристам.

Буквально на следующий день после решения акционеров турнира ЦСКА определился с новым главным тренером. В отсутствие Евролиги не было смысла в приглашении именитого специалиста, который бы непременно захотел бы дополнительный бонус за сезон без еврокубков. Так в ЦСКА оказался Эмиль Райкович, который прекрасно знает игроков, тренеров и многие нюансы выступлений в Единой лиге ВТБ. Македонец никогда не тренировал большие клубы и волею случая получил такой шанс. Посмотрим, как у него получится в Москве. Возможно, он раскроется, и команда получит наставника на долгие годы. Потенциал вырасти в большого тренера у Райковича есть.

Бюджет без Евролиги будет совершенно другой. Как следствие, состав при Райковиче серьезно перестроится. Впрочем, как и у других наших грандов — «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань». Уверен, что все элитные легионеры уедут из России — выступать во втором по силе турнире Европы после НБА было очень престижно и являлось большой мотивацией. Плюс в клубах Евролиги оплата в разы больше, чем будет в Единой лиге. Но это только усилит конкуренцию.

Для команд-середняков, которые в последние годы делали ставку на своих воспитанников, это большой шанс. У нас есть российские таланты, способные уже сейчас качественно проводить на площадке 15–20 минут. В обычной ситуации только два-три человека на все команды получили бы шанс закрепиться в ротации, сейчас речь идет до 15–20. Это, несомненно, плюс для российского баскетбола. Когда сборная вернется к международным турнирам, то выбор у главного тренера будет гораздо шире. Конкуренция на всех позициях возрастет.

Новый сезон будет напоминать мне время, когда я начинал карьеру — еще в СССР, в составе московского «Динамо». Легионеров не было, а конкуренция была что надо. Последние четыре чемпионата Союза выиграли четыре разные команды (киевский «Строитель», ЦСКА, таллинский «Калев» и петербургский «Спартак». — «Известия»).

Автор — ​двукратный призер чемпионатов Европы по баскетболу, двукратный чемпион России в качестве игрока, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России, четырехкратный чемпион Единой лиги ВТБ в качестве тренера ЦСКА, чемпион Европы – 2005 с молодежной сборной России, бронзовый призер Олимпиады-2012 в качестве ассистента Дэвида Блатта.

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