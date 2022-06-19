В пригороде Северодонецка сдались в плен члены группировки «Айдар»

В пригороде Северодонецка подтверждена сдача в плен членов националистической группировки «Айдар» (против ее участников в России возбуждены уголовные дела) вместе с их главарями. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

«В пригороде Северодонецка, в Метелкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев», — написал Мирошник в соцсетях.

По его словам, поселок полностью зачищен от украинских военных.

В этот же день сообщалось, что при зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар».

Ранее, 10 июня, за содействие деятельности нацгруппировки «Айдар» был осужден житель ЛНР из Новоайдарского района. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. В суде мужчина, фамилия которого не раскрывается, признал свою вину в полном объеме и раскаялся. В ходе разбирательства осужденный настаивал на том, что он вступил в националистическую группировку «из-за сложного материального положения».

6 июня первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила, что украинские националисты, которые предстанут перед военным трибуналом, понесут наказание в соответствии с законом. Она отметила, что в ЛНР действует мораторий на смертную казнь, но некоторые статьи Уголовного кодекса (УК) предусматривают пожизненное заключение.

В это же время проходят суды над украинскими националистами и иностранными наемниками в Донецкой Народной Республике (ДНР).

9 июня Верховный суд приговорил троих иностранных наемников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания. Их обвинили в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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