«РИА Новости»: офицер украинского формирования «Айдар» попал в плен под Северодонецком

Старший командир украинского националистического батальона «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) сдался в плен подразделению народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), о чем стало известно в воскресенье, 19 июня.

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

В этот же день информацию о сдаче в плен айдаровцев подтвердил источник ТАСС в народной милиции ЛНР. По его данным, в плен сдалось много боевиков, среди которых и командиры карательного национального батальона.

10 июня житель ЛНР из Новоайдарского района был осужден на восемь лет лишения свободы за содействие деятельности нацгруппировки «Айдар». В суде мужчина, фамилия которого не раскрывается, признал свою вину в полном объеме и раскаялся.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении регионов Донбасса.

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