Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские боевики выпустили по ДНР 20 снарядов калибра 152 мм
Мир
Бен Стиллер встретится с украинскими беженцами в Польше
Спорт
Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего
Мир
Бизнес в Дании предупредили о кризисе газоснабжения
Мир
Сильнейшее наводнение произошло в Бангладеш
Мир
Лесные пожары сожгли 9 тыс. га леса в Испании
Армия
Медотряд ВДВ в ЛНР оснастили пневмокаркасным комплектом
Мир
Генсек НАТО подтвердил приверженность курсу на продолжение военной помощи Киеву
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов выше нуля и грозы в Москве и области 19 июня
Спорт
Непомнящий сыграл вничью с Каруаной во втором туре турнира претендентов в Мадриде
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Сюжет:

«РИА Новости»: офицер украинского формирования «Айдар» попал в плен под Северодонецком

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший командир украинского националистического батальона «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела) сдался в плен подразделению народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), о чем стало известно в воскресенье, 19 июня.

Обыкновенный нацизм: как айдаровцы содержали пленных под Старобельском
Власти ЛНР изучают тайную тюрьму, найденную после отступления украинских сил

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах.

В этот же день информацию о сдаче в плен айдаровцев подтвердил источник ТАСС в народной милиции ЛНР. По его данным, в плен сдалось много боевиков, среди которых и командиры карательного национального батальона.

10 июня житель ЛНР из Новоайдарского района был осужден на восемь лет лишения свободы за содействие деятельности нацгруппировки «Айдар». В суде мужчина, фамилия которого не раскрывается, признал свою вину в полном объеме и раскаялся.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении регионов Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022