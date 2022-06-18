Перспективы и задачи креативных индустрий обсудили на итоговой пленарной сессии Форума Креативного Бизнеса

В ходе работы Форума Креативного Бизнеса (ФБК), который состоялся в стартовый день Петербургского международного экономического форума-2022 (ПМЭФ), было проведено более 20 сессий, на них выступили 130 спикеров. Дискуссии и обсуждения, посвященные проблематике развития креативных индустрий в России, посетили более 300 участников ПМЭФ-2022. Трансляции сессий форума набрали свыше 1 млн просмотров. Итоговым мероприятием ФКБ стала пленарная сессия «Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего?»

Введенные западными странами санкции, уход иностранных компаний с российского рынка, ограничение возможностей экспорта, творческого и экономического сотрудничества оказывают серьезное давление на сектор креативных индустрий и диктуют необходимость определить новые векторы дальнейшего развития. В изменившихся условиях стратегия развития креативных индустрий нуждается в корректировке. В последние годы креативные индустрии показали значительный рост. Сегодня они, опираясь на человеческий капитал и возвращение к базовым идеалам, ценностям и традициям, демонстрируют себя в качестве эффективного инструмента развития национальной экономики.

«Для креативных индустрий открыто окно новых возможностей. Государство уделяет особое внимание созидательному потенциалу этой сферы экономики и активно содействует творческой инициативе и самореализации людей. Это высококонкурентная среда, но за счет конкурсного отбора поддерживается качество и эффективность успешных проектов. Меры государственной поддержки создают сейчас для национальных креативных индустрий уникальные условия для развития», — подчеркнула Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.

Модерировал пленарную сессию директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков. Спикерами выступили генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Государство старается быстро реагировать и создавать условия для развития креативного сектора в стране. Мы видим увеличение финансирования и в Фонде президентских грантов, и в Президентском фонде культурных инициатив. В чем-то мы действуем даже на опережение, например, объем инвестиций в создание контента для интернета через ИРИ вырос еще до того, как радикально изменилась ситуация на рынке. Институты поддержки показали свою востребованность: тысячи проектов в результате прозрачного конкурсного отбора получили финансирование. Сейчас государство содействует лидерам креативных индустрий еще и путем изменения нормативной базы, а также дополняя под новые вызовы систему подготовки кадров», — сообщил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

«Современный мир меняется стремительно. Цифровизация культуры диктует новые условия. Наши соседи Китай, Индия, страны Персидского залива раньше других мировых культурных центров стали ориентироваться на визуализацию как основную форму обмена контентом. Для нас важно учитывать этот тренд, и задача креативного сектора использовать наши передовые и успешные наработки, которыми мы располагаем, для продвижения традиционных ценностей российской культуры», — отметил генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Творческие индустрии воспринимают масштабные перемены и как вызов, и как новые возможности для реализации своего потенциала», - отметила генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова.

Участники сессии обсудили какие условия необходимо создать для динамичного роста внутреннего креативного продукта, какие сферы креативных индустрий требуют институционализации и развития в ближайшее время, как не утратить важные, накопленные годами культурные связи и создать среду, которая позволит вырастить и сохранить новые творческие кадры.