Умер ветеран Игнат Артеменко

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил источник «Известий» 18 июня.

Ллетом 2020 года блогер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) оскорбил Артеменко, назвав его в числе других сторонников Конституции РФ «холуем» и «предателем». СК возбудил против Навального дело о клевете.

Потерпевший фронтовик требовал от блогера публичных извинений. Через год суд приговорил Навального к штрафу в 850 тыс. рублей.

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