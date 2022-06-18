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Путин заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда медиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин в субботу, 18 июня, на церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах РФ заявил о необходимости продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников.

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«Мы с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал он.

Во время трансляции церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области президент пообщался с одной из его сотрудниц Валентиной Синичкиной. Женщина рассказала, что работает в ФАПе 33 года и знает каждого жителя. Российский лидер поинтересовался зарплатой своей собеседницы. Та сообщила, что получает около 30 тыс. рублей в месяц.

«30 тысяч — это, так прямо скажем, [мало] за 30 лет работы», — ответил российский лидер.

Президент пообещал, что объем денег, направляемых на развитие медицины в РФ, будет увеличиваться и в дальнейшем.

По его словам, развитие системы здравоохранения является одним из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей на всех уровнях — от муниципалитетов до федерации.

В декабре прошлого года в силу вступило постановление правительства, согласно которому внедрение новой системы оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах снова перенесена на июль-ноябрь 2022 года. Внедрение этой системы уже сдвигали, хотя медработники новых правил начисления зарплаты очень ждут.

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