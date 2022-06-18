Встреча Россия–Куба на 25-м юбилейном ПМЭФ-2022

На полях 25-го юбилейного Петербургского международного экономического форума состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2022 Антона Кобякова с заместителем председателя совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом.

В 2022 году отмечается 120-летие установления дипломатических отношений между Россией и Кубой, в связи этим участие делегации Республики Куба имеет особое значение.

«Взаимное уважение и неизменная поддержка — это то, что отличает отношения России и Кубы на протяжении десятилетий. Особый дружеский характер межгосударственных контактов дополняется совпадением или близостью позиций по ключевым глобальным вызовам», — отмечает Антон Кобяков.

На встрече были озвучены и рассмотрены предложения по организации совместных деловых мероприятий для активизации прямых контактов между деловыми кругами обеих стран, которые несколько снизили свою интенсивность в связи с пандемией. На встрече было отмечено, что Фонд «Росконгресс» получил приглашение от Торговой палаты Кубы принять участие в международной ярмарке FIHAV 2022 и готов проработать варианты организации собственных мероприятий на площадке «ЭкспоКуба» совместно с палатой. Было вынесено предложение включить кубинские компании в число экспонентов на мероприятиях Фонда «Росконгресс», а также деловые и культурные мероприятия, посвященные Кубе, в программу ВЭФ-2022, РЭН-2022, ПМЭФ-2023.

«Мы с радостью отмечаем интерес россиян к Кубе — к нашей истории, культуре, туристическим объектам, к бизнесу. Надеемся, что с каждым годом этот интерес будет расти, а сферы сотрудничества расширяться», — подчеркнул заместитель председателя совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис.