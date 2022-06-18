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Захарова обвинила спецслужбы Украины в распространении наркотиков в России

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Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецслужбы Украины с 2014 года ведут против Москвы необъявленную войну, отправляя в Россию преступников для распространения наркотиков. Об этом она написала 18 июня в своем Telegram-канале.

Согласно приведенным в сообщении данным, в 2014 году синтетические наркотики («спиды» и «соли») составляли 5% незаконного наркооборота, а в 2021 году — 60%. Захарова уточнила, что основными поставщиками синтетики стали украинцы.

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«Каждый из задержанных на территории нашей страны «курьеров», «закладчиков» и «фабрикантов» из Украины прошел через одну и ту же процедуру, прежде чем оформить командировку в Россию: беседу с куратором из СБУ (Службы безопасности Украины — Ред.)», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что украинские спецслужбы находили на территории страны потенциальных преступников, предоставляли им деньги и оборудование, чтобы те распространяли наркотики на территории России.

«Судя по всему, упор был сделан на работу с молодежью, именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков синтетику: соли и спиды. Естественно, доход от нелегального сбыта поступал не несчастным украинским курьерам (которых, как показывают допросы, еще и запугивали расправами над семьями), а в лапы СБУ», — отметила она.

Помимо этого, Захарова напомнила, что в XIX веке Великобритания при поддержке США развязала против Китая опиумную войну.

«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», — заключила диплома.

Ранее, 26 мая, Министерство обороны РФ опубликовало кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего российские войска обнаружили там наркотики.

22 мая экс-военнослужащий ВСУ Андрей Белоусов рассказал об употреблении наркотических веществ среди своих товарищей. По его словам, в какой-то момент бойцы его батареи употребляли настолько много, что стали неуправляемыми.

До этого, в апреле, стало известно, что СБУ курировала часть нарколабораторий в России, в которые вербовали украинцев на пожизненную работу. Об этом рассказали задержанные российскими правоохранителями бывшие сотрудники нелегального бизнеса.

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