Стало известно о курировании СБУ нарколабораторий в России

Служба безопасности Украины (СБУ) курировала часть нарколабораторий в России, в которые вербовали украинцев на пожизненную работу. Об этом рассказали задержанные российскими правоохранителями бывшие сотрудники нелегального бизнеса.

По словам находящегося с 2020 года в московском СИЗО экс-сотрудника нарколаборатории в Подмосковье, СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию. Желающих хорошо заработать на Украине не мало, поэтому в желающих поработать отбоя не было.

«Обстановка на Украине была тяжелой. И как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, был кадровым сотрудником украинской спецслужбы», — рассказал «РИА Новости» один из задержанных — Александр П.

Перед отправкой в Россию Александр должен был съездить в Киев для «собеседования» с полиграфологом. Около недели кандидат прожил в хостеле у вокзала, куда постоянно прибывали такие же как он, желающие заработать хорошие деньги. Неподходящие, не сумевшие ответить на вопросы, собираешься ли воровать деньги и есть ли связи в правоохранительных органах, отсеивались десятками.

Александр «собеседование» прошел. Ему выдали телефон для связи с кураторами и отправили в Москву. Там его курировали несколько украинцев, диктовали инструкции. После оформления поддельных российских документов и банковских карт, новичкам объяснили, как производить наркотики — так называемые соли, синтетические наркотики.

«В день мы могли производить по пять килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около 10 млн рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими», — заверил задержанный.

Желающим «уволиться» из этого бизнеса кураторы регулярно присылали видео с расправами над неугодными, угрожали. А когда сам Александр заявил о желании «всё бросить и уехать обратно на Украину», ему пригрозили визитом сотрудников СБУ.

Российские военные нашли наркотики в брошенном лагере ВСУ, о чем 8 апреля сообщил с места событий корреспондент «Известий». В бункере с овощехранилищем были емкости, в которых, судя по всему, хранился лук. Там же российскими военными был найден пакет, в котором, предположительно, находилась марихуана.