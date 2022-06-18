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Европа начала использовать запасы газа, приготовленные для зимы

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Страны Европы начали вынужденно использовать газ из резервных хранилищ, предназначенных для потребления в зимний сезон, из-за сокращения поставок топлива из России. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg.

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Запасы в европейских газовых хранилищах впервые с середины апреля сократились на 1%. В обычное время летом они только пополняются, а полученное топливо хранится до начала зимы.

Снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и Германии и связано с вынужденным решением «Газпрома» уменьшить пропускную способность своего участка «Северного потока» из-за проблем с ремонтом газотурбин Siemens. В связи с задержкой в ремонте агрегатов на компрессорной станции «Портовая» используются только два газоперекачивающих агрегата, а поставки сократились до 67 млн куб. м.

По словам главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона, такое не должно происходить в сезон закачки и вызывает тревогу на рынке. Кроме того, это может сказаться на ценах.

Также в агентстве подчеркнули, что сокращение поставок из России совпадает с отключением на крупном заводе по производству сжиженного природного газа в США, еще одном важном источнике поставок в Европу. Это означает, что в течение нескольких месяцев из-за Соединенных Штатов будет поступать меньше топлива.

В случае полной остановки «Северного потока», по прогнозам компании Wood Mackenzie Ltd., Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного Евросоюзом, и топливо в хранилищах будет исчерпано уже к январю.

Ранее в этот день федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. Тогда регулятор назвал решением проблемы компенсацию нехватки объема ресурсов из других источников.

В компании «Газпром» 15 июня рассказали, что в связи с запланированной на июль инспекцией прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Тогда же стало известно о сокращении поставок газа по трубопроводу из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая» и выявленной технической неисправности двигателей.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Siemens Energy сообщило, что немецкий концерн не сможет вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за введенных антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда вернутся турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

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