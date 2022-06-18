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Глава Роспотребнадзора удивилась неспособности мира найти причину гепатита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом странно не выявить при современных возможностях, заявила в пятницу, 17 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет», — приводит ее слова «РИА Новости».

В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.

Попова добавила, что Роспотребнадзор внимательно следит за всеми публикациями в мировой прессе на тему заболевания.

В беседе с «Известиями» 16 июня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что родители должны знать симптомы болезни и иметь возможность сразу же обратиться за медпомощью в случае их проявлений. Она подтвердила, что ВОЗ находится в постоянном диалоге с коллегами из России — Роспотребнадзором и Минздравом РФ.

8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 34 странах мира зафиксировали более 700 случаев острого гепатита неизвестной этиологии у детей. Минимум 38 заболевшим детям потребовалась трансплантация печени, а в 10 случаях медики не смогли спасти жизни пациентов. При этом ни один из пяти вирусов, провоцирующих развитие гепатита, не был обнаружен в ходе обследования.

14 мая руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предположил, что вспышку гепатита неизвестной этиологии в ряде стран Европы, предположительно, мог спровоцировать новый вирус. При этом он подверг сомнению версию о возникновении аутоиммунного гепатита, поскольку острое течение нехарактерно для данной группы заболеваний.

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