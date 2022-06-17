Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал США великой державой
Мир
Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и высказался о возможности их признания
Мир
Путин заявил о нецелесообразности штурма позиций ВСУ под Донецком
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Политика
Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Мир
Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса
Политика
В Совфеде допустили превращение Зеленского в диктатора
Мир
Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ
Сюжет:

Путин высказался о мировой войне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не угрожает другим странам, но все должны знать, что у страны есть и что она будет применять для защиты своего суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности мировой войны. Российский лидер 17 июня выступил на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

«То один безответственный политик [на Западе] что-нибудь ляпнет [о возможности мировой войны], то другой, причем на очень высоком уровне. Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это, говорят, что Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется, для защиты нашего суверенитета», — сказал глава государства.

Ранее, 7 июня, полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью Die Freie Welt выразил мнение, что американские поставки оружия Киеву подстегивают ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с РФ.

Кроме того, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 мая заявил, что потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну. Он также считает, что вероятность возможного столкновения альянса с российской стороной увеличивает накачивание Украины вооружением.

Днем ранее бывший помощник генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек в беседе с «Известиями» сказал, что преуменьшать вероятность ядерного конфликта — безответственно. По его мнению, необходимо «срочно выработать новую концепцию европейской безопасности».

Представитель Белого дома Джен Псаки 2 мая заявила на брифинге, что США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022