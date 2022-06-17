Путин высказался о мировой войне

Россия не угрожает другим странам, но все должны знать, что у страны есть и что она будет применять для защиты своего суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности мировой войны. Российский лидер 17 июня выступил на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«То один безответственный политик [на Западе] что-нибудь ляпнет [о возможности мировой войны], то другой, причем на очень высоком уровне. Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это, говорят, что Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется, для защиты нашего суверенитета», — сказал глава государства.

Ранее, 7 июня, полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк в интервью Die Freie Welt выразил мнение, что американские поставки оружия Киеву подстегивают ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с РФ.

Кроме того, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 мая заявил, что потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну. Он также считает, что вероятность возможного столкновения альянса с российской стороной увеличивает накачивание Украины вооружением.

Днем ранее бывший помощник генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек в беседе с «Известиями» сказал, что преуменьшать вероятность ядерного конфликта — безответственно. По его мнению, необходимо «срочно выработать новую концепцию европейской безопасности».

Представитель Белого дома Джен Псаки 2 мая заявила на брифинге, что США разделяют точку зрения России о том, что в ядерной войне победителей быть не может.