Экс-помощник генсека ООН оценил вероятность ядерного конфликта

Преуменьшать вероятность ядерного конфликта — безответственно. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший помощник Генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек.

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности. Генеральный секретарь ООН, в силу своей возможности наводить мосты между конфликтующими сторонами, должен использовать эту роль и разъяснить Совбезу организации безотлагательность созыва международной конференции по европейской безопасности до конца этого года», — подчеркнул немецкий дипломат.

Он также отметил, что внешняя политика Европы должна стать более независимой. Для этого, по его мнению, свои усилия должны объединить Германия и Франция.

«Для внешней политики Германии и Европы в целом ключевое значение имеет переизбрание Эммануэля Макрона. Из-за многолетних поражений западной политики безопасности, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии, Европе наконец нужно заняться анализом, сделать выводы и стать гораздо более независимой. У правительства Олафа Шольца по-прежнему остается партнер в Париже, с которым можно расширить европеизацию внешней политики и политики безопасности», — добавил Ганс-Кристоф граф фон Шпонек.

В интервью «Известиям» он также рассказал о том, почему санкции не работают и оценил работу ООН по украинскому кризису.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»