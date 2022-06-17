Путин заявил, что Россия будет производить пеньку и седла, если откажется от суверенитета

Путин заявил, что Россия будет производить пеньку и седла, если откажется от суверенитета

2022-06-17 18:12:57

2022-06-17 18:12:57

2022-06-17 18:12:57

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