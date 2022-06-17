Юрий Лоза оценил решение о лишении Украины права проведения «Евровидения»

Музыкант Юрий Лоза в пятницу, 17 июня, в беседе с «Известиями», прокомментировал решение Европейского вещательного союза (EBU) лишить Украину права проведения песенного конкурса «Евровидение».

По словам музыканта, решение правильное, потому что «никто не знает, чем всё закончится». Кроме того, как отметил Лоза, ранее многие артисты выразили недовольство тем, что Украина была выбрана страной проведения конкурса.

«Считали, что были там подтасовки, была подмена данных. Некоторые страны выразили недоверие из-за такого решения. Поэтому всё логично, зачем раздувать скандал?» — отметил Лоза.

Кроме того, музыкант прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского ввести для россиян визовый режим. По мнению Лозы, такое решение следовало принять уже давно.

Ранее в пятницу стало известно, что Украина не будет принимать на своей территории «Евровидение» в следующем году. Как отметил EBU, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия организация теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в конкурсе, о потенциальном проведении конкурса песни в Соединенном Королевстве

При этом ранее, 13 июня, замруководитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что страна начала подготовку к проведению «Евровидения» в 2023 году.

15 мая Зеленский, комментируя победу украинской глупы Kalush Orchestra на «Евровидении», заявил, что власти страны «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

В ходе конкурса украинцы нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

Россия в 2022 году на конкурсе участие не принимала. 25 февраля EBU сообщил, что участие РФ может нанести «ущерб репутации» конкурса.