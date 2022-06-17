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В Херсонской области анонсировали начало социальных выплат с конца июня

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Фото: РИА Новости
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Жители Херсонской области начнут получать социальные выплаты с конца июня, сообщил 17 июня Telegram-канал военно-гражданской администрации региона.

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Об этом стало известно по итогам визита в область замминистра труда и соцзащиты России Алексея Вовченко и зампреда правления Пенсионного фонда Евгения Писаревского.

Делегация занималась проработкой вопросов организации пенсионных и иных социальных выплат. Для этого будет сформирована новая полноценная база пенсионеров и бюджетников.

«Вопросы социального блока — ключевые. Люди должны получать положенные им выплаты. Работа системная, тяжелая. Будем оказывать поддержку в том числе на этапе нормотворчества», — отметил Вовченко.

В настоящее время в Херсонской области налаживается мирная жизнь. Регион полностью перешел под контроль российских военных в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. В области идет оформление российского гражданства для всех желающих, 15 июня в военно-гражданской администрации отмечали ажиотажный спрос на российские паспорта.

7 июня стало известно, что в Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России. В Кремле отметили, что от его итогов зависит дальнейший статус региона.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, где значительно обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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