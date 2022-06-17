Мантуров анонсировал поставку «Аэрофлоту» 300 самолетов МС-21

Министерство промышленности и торговли РФ в ближайшее время подпишет договор с авиакомпанией «Аэрофлот» на поставку новейших самолетов МС-21. Об этом заявил 17 июня глава ведомства Денис Мантуров на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«В ближайшее время будет уже подписан договор с первым клиентом — это «Аэрофлот» — на 300 МС-21», — заявил министр каналу «Россия 24».

В декабре 2021 года стало известно, что авиакомпания «Россия» приобретет самолеты МС-21-300 с крылом из российских композитов. Как заявил гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский, в 2022 году планируется начать поставку самолетов МС-21-300 первому эксплуатанту — авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».

Тогда же сообщалось, что самолет МС-21-300 совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Мантуров отметил, что первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что авиалайнер МС-21-300 показал себя достойно, а его создание является победой отечественного авиастроения, в том числе победой над санкциями.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.