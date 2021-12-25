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Чемезов назвал победой над санкциями создание самолета МС-21

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Новейший авиалайнер МС-21-300 с крылом из полимерных композитов российского производства показал себя достойно. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в субботу, 25 декабря.

«Полет прошел успешно. Машина показала себя весьма достойно. Это еще одна победа отечественного авиастроения, в том числе это победа над санкциями, с помощью которых наши конкуренты пытались затормозить производство нового современного самолета МС-21», — сообщил он журналистам.

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Он также отметил, что осенью 2018 года зарубежные партнеры прекратили поставки необходимых компонентов, которые нужны для производства композитного крыла. В связи с этим было принято решение перейти на отечественные аналоги, которые были созданы, апробированы и запущены в серийное производство в кратчайшие сроки, добавил Чемезов.

«МС-21 — первый в мире среднемагистральный самолет, на который устанавливается композитное крыло. И доля композитов в его конструкции составляет порядка 40%, это рекордный показатель в авиастроении», пояснил глава «Ростеха».

Кроме того, он пояснил, что МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок.

«Его основными конкурентами являются Airbus семейства А320 и Boeing семейства 737», — заключил Чемезов.

Ранее в этот день самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».

16 декабря самолет МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске. Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

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