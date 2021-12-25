Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет

Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Об этом 25 декабря сообщает госкорпорация «Ростех».

«Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех»). Полет прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как рассказал летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев, полетное задание было выполнено, а все системы работали в штатном режиме.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает, что программа МС-21 «последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию».

Он также сообщил, что уже изготовлено композитное крыло для двух самолетов, в данный момент идет изготовление третьего комплекта.

«Получение изменений в сертификат типа в части композитного крыла из российских материалов планируем на вторую половину 2022 года», — сказал Мантуров.

Ранее, 16 декабря, авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске. Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

14 декабря в Центре компетенций НТИ «Технологии моделирования и разработки функциональных материалов с заданными свойствами» сообщили «Известиям», что испытания материалов, которые планируется использовать в пассажирском самолете МС-21, завершатся до конца текущего года. Главная цель испытаний состоит в том, чтобы проверить материалы на огнестойкость и другие характеристики пожаробезопасности.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.