Песков рассказал об ожиданиях от участия Путина в ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пленарная сессия на ПМЭФ с участием главы государства Владимира Путина обещает быть содержательной и насыщенной. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям» 17 июня.

«Президент наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего. И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них, как он видит будущее развития этой ситуации», — заявил представитель Кремля.

Говоря о ценности Петербургского международного экономического форума в целом, Песков отметил, что эта площадка зарекомендовала себя как прекрасный канал для установления отношений как между бизнесменами, так и между государством и предпринимателями.

«В этом году, после того как мы с вами вошли в период тектонических перемен, тектонических сдвигов в международной политике, дипломатии, экономике, в финансовой системе, международного права, всё это сейчас меняется, это ломается, и образуется какая то новая конфигурация. И, конечно, в такой период непростой и ответственный проводить такой форум — это удача для всех участников. Потому что для всех необходим дополнительный анализ и нынешнего положения дел, и перспектив развития этой ситуации», — резюмировал он.

Ранее в этот день Песков заявил, что Путин на пленарном заседании поднимет вопросы экономики и причин кризиса в этой сфере. Песков уверен, что все будут слушать выступление Путина с большим вниманием, несмотря на то что в настоящий момент против России «началась абсолютно беспрецедентная экономическая война».

Ранее, 15 июня, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков также отметил, что Путин, выступая на ПМЭФ, даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике.

По его словам, речь пойдет о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются мировые хозяйства, о торгово-финансовых войнах и санкциях. Российский лидер также поделится своей оценкой тенденции к формированию многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента состоится 17 июня.

XXV Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.