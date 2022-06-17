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Песков рассказал об ожиданиях от участия Путина в ПМЭФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пленарная сессия на ПМЭФ с участием главы государства Владимира Путина обещает быть содержательной и насыщенной. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям» 17 июня.

«Президент наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего. И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них, как он видит будущее развития этой ситуации», — заявил представитель Кремля.

Говоря о ценности Петербургского международного экономического форума в целом, Песков отметил, что эта площадка зарекомендовала себя как прекрасный канал для установления отношений как между бизнесменами, так и между государством и предпринимателями.

«В этом году, после того как мы с вами вошли в период тектонических перемен, тектонических сдвигов в международной политике, дипломатии, экономике, в финансовой системе, международного права, всё это сейчас меняется, это ломается, и образуется какая то новая конфигурация. И, конечно, в такой период непростой и ответственный проводить такой форум — это удача для всех участников. Потому что для всех необходим дополнительный анализ и нынешнего положения дел, и перспектив развития этой ситуации», — резюмировал он.

Ранее в этот день Песков заявил, что Путин на пленарном заседании поднимет вопросы экономики и причин кризиса в этой сфере. Песков уверен, что все будут слушать выступление Путина с большим вниманием, несмотря на то что в настоящий момент против России «началась абсолютно беспрецедентная экономическая война».

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Ранее, 15 июня, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков также отметил, что Путин, выступая на ПМЭФ, даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике.

По его словам, речь пойдет о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются мировые хозяйства, о торгово-финансовых войнах и санкциях. Российский лидер также поделится своей оценкой тенденции к формированию многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента состоится 17 июня.

XXV Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

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