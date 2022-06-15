Ушаков раскрыл подробности предстоящей речи Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Об этом в среду, 15 июня, рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются мировые хозяйства, о торгово-финансовых войнах, санкциях и так далее. Президент поделится своей оценкой тенденции к формированию многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка», — сказал Ушаков.

В данный момент выступление российского лидера находится на стадии подготовки, подчеркнул помощник президента, однако точно известно, что значительную часть своего выступления Путин посвятит задачам, которые стоят перед Россией в настоящий момент и встанут в будущем. В число подобных вопросов входят обеспечение экономического развития страны, создание комфортных условий для ведения бизнеса и укрепление внешних торгово-инвестиционных связей.

Ушаков сообщил, что после пленарного заседания президент проведет двухсторонние контакты: переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, а также первую встречу с новым президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Помимо этого, Владимир Путин примет членов президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.

После двухсторонних контактов Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств в формате «вопрос-ответ». Она будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики России.

«Что касается освещения форума журналистами, сейчас зарегистрировано 4188 журналистов из 30 стран», — подчеркнул Ушаков.

В этот же день Юрий Ушаков рассказал, каких зарубежных гостей ждут на форуме. Так, помимо лидеров стран — участниц ПМЭФ ожидаются руководители ведущих международных организаций и объединений, а также представители крупных зарубежных компаний.

Накануне, 14 июня, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян пояснил, что в этот раз к выступлению президента РФ прогнозируется более высокое внимание не только из-за того, что в настоящее время страна находится в иных экономических и внешнеполитических условиях, чем год назад, но и потому, что хочется понять, каким курсом Россия будет идти в ближайшие годы.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.