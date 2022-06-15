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Помощник президента рассказал об иностранных участниках ПМЭФ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В нынешних политических реалиях некоторым иностранным участникам Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет достаточно сложно добраться до Санкт-Петербурга, но несмотря на это организаторы ожидают большое количество гостей. Об этом в среду, 15 июня рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

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«Ожидается большое число гостей, и если говорить о высокопоставленных делегациях, то мы ожидаем, что эти делегации приедут из более, чем 40 стран мира. Что касается конкретных участников, то тут действительно будут президенты», — сказал Ушаков.

Помощник президента уточнил, что среди лидеров стран-участниц ПМЭФ ожидаются президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, новый президент Армении Ваагн Хачатурян, с которым президент России Владимир Путин встретится впервые. Помимо названных президентов, ожидается «еще ряд руководителей различных государств», многочисленные делегации, которые возглавляют вице-президенты, министры, губернаторы и сенаторы.

Среди гостей форума будут и руководители ведущих международных организаций и объединений: Форума стран — экспортеров газа, Всемирной ассоциации угля, Экономического сообщества стран Центральной Африки. Также ожидаются руководители Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых государств (СНГ), руководство Евразийской экономической комиссии и многие другие.

«Мы ожидаем также что на форум приедут и будут участвовать бизнесмены. Может будет не так много представителей крупных зарубежных компаний, как раньше, но тем не менее представители из за рубежа будут. Будут и российские федеральные и региональные власти», — подытожил Ушаков.

Ранее, 12 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ПМЭФ примут участие главы иностранных государств, в том числе президент Казахстана. До этого, в мае, Песков заявлял, что выступление российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме будет весьма содержательным.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 примут участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Генеральный мультимедийный партнер форума МИЦ «Известия» традиционно присутствует на площадке ПМЭФ с полноформатной телевизионной студией, в которой будет происходить запись интервью с участниками форума, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями.

На портале IZ.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФа.

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