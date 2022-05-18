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Песков прокомментировал возможность выступления Путина на ПМЭФ

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Дмитрий Песков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня в очном формате, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 мая.

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«Пока мы готовимся к тому, что он очно будет принимать участие в главной сессии, главной дискуссии питерского форума. Какие еще будут встречи, будем смотреть по ситуации, но подготовка сейчас идет, она вступает в финальную стадию», — сказал пресс-секретарь в беседе с ТАСС.

Песков также отметил, что выступление российского лидера будет весьма содержательным.

В работе форума примут участие 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, лидирующая позиция — у IT-сектора. Большая часть компаний будет представлена на уровне глав.

Представители бизнеса на площадке форума сформулируют предложения по вопросам эффективного перехода к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение окружающей среды, обсудят формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестиционных проектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции с учетом потенциала предприятий оборонного комплекса в интересах частного бизнеса.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

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