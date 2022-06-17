Песков раскрыл подробности выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поднимет вопросы экономики и причин кризиса в этой сфере. Российский лидер лично принимает участие в подготовке мероприятия, о чем в пятницу, 17 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно... об экономических процессах», — отметил пресс-секретарь российского лидера в интервью Первому каналу.

Песков уверен, что все будут слушать выступление Путина с большим вниманием, несмотря на то что в настоящий момент против России «началась абсолютно беспрецедентная экономическая война».

По словам представителя Кремля, и ПМЭФ и выступление главы государства совпадают с «беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике».

«Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать», — заключил Песков.

Ранее, 15 июня, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков также отметил, что Путин, выступая на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике.

По его словам, речь пойдет о проблемах, с которыми сейчас сталкиваются мировые хозяйства, о торгово-финансовых войнах и санкциях. Российский лидер также поделится своей оценкой тенденции к формированию многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка.

XXV Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.