Стало известно о локализации пожара в центре Москвы на площади 250 кв. м

Пожара в доме на Тверской улице Москвы локализован на площади 250 кв. м. Об этом 16 июня рассказал ТАСС со ссылкой на источник.

О пожаре по адресу улица Тверская, дом 27, строение 2 стало известно в тот же день от столичного управления МЧС РФ. Как уточнили в ведомстве, в здании дореволюционной постройки произошло возгорание на кровле. Пожару была присвоена вторая степень сложности, началась эвакуация жильцов. Прокуратура города начала проверку по факту пожара. В настоящее время на месте пожара работают экстренные службы, работу которых 16 июня показали «Известия».