Жилой дом дореволюционной постройки загорелся в центре Москвы

Пожар в жилом доме дореволюционной постройки вспыхнул на Тверской улице Москвы вечером четверга, 16 июня, сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 22:36. Бригада выехала по адресу: улица Тверская, дом 27, строение 2,

«Здание семиэтажное, административно-жилое. Происходит возгорание на кровле. Что именно горит и какова площадь пожара, уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Спасатели присвоили пожару вторую степень сложности. Проводится эвакуация людей.

Прокуратура города начала проверку по факту пожара.

Ранее, 15 июня, загорелось здание образовательного центра имени Баумана в Москве по адресу: 2-я Бауманская, 5. По данным источника, на одном из этажей вспыхнула антресоль, людей эвакуировали.