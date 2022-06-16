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Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы

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Кадры пожара в жилом доме дореволюционной постройки, расположенном на центральной Тверской улице Москвы, появились в распоряжении «Известий». Об этом стало известно в четверг, 16 июня.

На представленных записях можно увидеть пламя, распространившееся по крыше здания 1902 года постройки. Также можно заметить процесс работы спасателей.

О пожаре в расположенном на Тверской улице жилом доме стало известно вечером 16 июня. Пламя распространилось на кровле семиэтажного здания, возгоранию присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Для размещения и обогрева жильцов к месту происшествия были направлены да автобуса. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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