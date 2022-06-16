К месту пожара в центре Москвы направили автобусы

Два автобуса государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосгортранс» были отправлены к месту пожара в жилом доме дореволюционной постройки, расположенном на центральной Тверской улице Москвы. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в департаменте столичного транспорта.

«Для временного размещения и обогрева жителей к месту пожара направлены два автобуса ГУП «Мосгортранс», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О пожаре в расположенном на Тверской улице жилом доме стало известно вечером 16 июня. Пламя распространилось на кровле семиэтажного здания, возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Площадь пожара составила 200 кв. м.