Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы составила 200 кв. м

Площадь пожара в жилом доме дореволюционной постройки, расположенном на центральной Тверской улице в Москве, составила 200 кв. м. Об этом стало известно в четверг, 16 июня.

«Площадь пожара составляет 200 кв. м», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

О пожаре в расположенном на Тверской улице жилом доме стало известно вечером 16 июня. Пламя распространилось на кровле семиэтажного здания, возгоранию присвоен второй ранг сложности.