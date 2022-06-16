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В рамках ПМЭФ заключены соглашения о взаимодействии Минстроя РФ с ДНР и ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Минстрой России подписал соглашения о взаимодействии с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР).

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Подписание состоялось на площадке «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Как отметили в ДНР, соглашения направлены на реализацию обязательств, принятых в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками.

Одним из основных пунктов соглашений с ДНР и ЛНР является формирование оптимальных условий с учетом специфики, особого статуса и специального режима для восстановления объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, а также жилищного фонда этих республик. Соглашение с ЛНР позволит обеспечить развитие сотрудничества в том числе в сферах архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления капитальными вложениями.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин указал на важность такого сотрудничества.

«Сегодня вопрос восстановления разрушенных городов ДНР и создание условий для нормальной жизни людей имеет первоочередное значение. Соглашение станет фундаментом для реализации поставленных перед нами задач и скоординирует наши действия», — сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил необходимость развития сотрудничества и объединения усилий по проведению восстановительных работ на территории республики.

Территории будут восстанавливать с учетом перспектив дальнейшего развития. Также идет подготовка планов по каждому направлению взаимодействия, анализ логистики и необходимых ресурсов. В первую очередь будут восстанавливаться жилье и необходимая инфраструктура — школы, детские сады, медицинские учреждения, коммунальная инфраструктура. Одна из приоритетных задач — подготовка к отопительному периоду.

Ранее в этот же день замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на полях ПМЭФ-2022, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капремонт жилья, подготовку к зиме и обеспечение нормальной жизни людей.

По его словам, проекты по реконструкции региона курируют заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Они тесно общаются с властями региона и Минобороны России.

Накануне в российском Минстрое заявили, что в ДНР и ЛНР в первую очередь восстановят жилье и социальные объекты. В приоритет поставят и необходимую инфраструктуру — коммунальную и инженерную.

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