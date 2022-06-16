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Лавров заявил об исчезновении из приоритетов России контактов с Европой

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Контакты с Европой исчезли из приоритетов России. Об этом в четверг, 16 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Мы всегда работали и на запад, и на восток, на север и юг. Просто, когда Запад прекратил все контакты, объективно мы работаем с Востоком, как и работали, расширяем контакты с Востоком, как расширяли. Но в абсолютном измерении эти контакты растут, а в относительном, конечно, Европа исчезла из наших приоритетов», — пояснил он.

Ранее в этот день постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на площадке ПМЭФ заявил, что отношения России и Евросоюза находятся на самой низкой точке за всю историю существования ЕС. Он также отметил, что профессиональный уровень представителей руководства стран ЕС заметно снизился за последние годы.

23 мая Лавров подчеркнул, что в случае проявления Западом желания возобновить отношения с Россией, в Москве серьезно задумаются, нужно ли это. Он выразил мнение, что «так называемые наши западные партнеры» являются отражением бьющего через край высокомерия, непоправимой уверенности в собственной правоте.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Последний из них включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

15 апреля первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что все последние годы отношения между Россией и Евросоюзом не развивались, несмотря на попытки РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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