Стремительное наступление: как унять Азов

Ученые Южного научного центра Российской академии наук выяснили, что в следующие 20 лет Азовское море поглотит около 200 гектаров земли в Ростовской области и более 400 гектаров — в Краснодарском крае. Наступление воды на сушу местами оказывается стремительным — по несколько метров в год. Местные власти с разрушением берега самостоятельно справиться не могут, а федеральные проекты таким не занимаются. Как сдержать наступление моря — разбирались «Известия».

Сколько земли уйдет под воду

Азовское море — самое мелкое в мире: его глубина не превышает 13,5 м, в среднем она составляет около 7,4 м. Однако, как указывается в коллективной монографии «Опасные абразионные и оползневые процессы в береговой зоне Азовского моря и социально-экономические последствия их проявлений», выпущенной ЮНЦ РАН под руководством доктора географических наук Сергея Бердникова, за последние 50 лет море съело местами около 50 м береговой линии, и процессы эти ускоряются.

В ближайшие 20 лет Азов может разрушить в Ростовской области почти 200 гектаров земли — в основном в Неклиновском районе, который раскинулся вокруг Таганрога, где под угрозой 111 гектаров земли, и Азовском районе , где под воду могут уйти 88 гектаров. Прогнозируемый приблизительный ущерб, рассчитанный учеными по кадастровым ценам, составляет для региона 148,7 млн рублей.

Стремительное наступление 1 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В Краснодарском крае за 20 лет Азов покроет 440 гектаров земли, согласно оценке ЮНЦ РАН. Приблизительная сумма ущерба — 608 млн рублей . В этом регионе угроза нависла над Щербиновским, Ейским, Приморско-Ахтарским и Темрюкским районами.

Главный инженер ФГУ «Азовморинформцентр» Ольга Фень подтвердила «Известиям» оценки, данные учеными ЮНЦ РАН.

— Наше ведомство занимается проблемой абразии берегов Азовского моря уже 20 лет, у нас установлены створы для мониторинга, выделены участки активных абразионных процессов, и все данные, в принципе, совпадают с тем, что выявили ученые ЮНЦ РАН, — и по Ростовской области, и по Краснодарскому краю, — рассказала она.

Процессы ускоряются, говорит Ольга Фень. По ее словам, на некоторых створах, установленных специалистами «Азовморинформцентра», в год отмечается потеря до 15 метров берега.

Директор ЮНЦ РАН Сергей Бердников подтвердил «Известиям», что в последние годы разрушение берегов становится более интенсивным, добавив, что при этом практически ничего не известно о процессах разрушения берега на Северном побережье Азовского моря, которое находилось в зоне ответственности украинских властей.

Как живется на Азовском море

В администрации Неклиновского района Ростовской области «Известиям» рассказали, что берег ежегодно в ряде населенных пунктов уходит примерно на 2–7 метров . Сергей Бердников замечает, что в селе Боцманово под угрозой, например, памятник Красному десанту, который год назад находился в двух метрах от края обрыва.

Но самые большие проблемы наблюдаются в селах Петрушино и Весело-Вознесенка, где обрывистые участки под воздействием сильных волн обрушиваются в воду. Там берег всё ближе подбирается к жилым домам.

— Люди, которые живут там, говорят, что хотели бы укрепить берег хотя бы своими силами, но это наказуемо, — рассказал «Известиям» замглавы администрации Неклиновского района Владимир Барков. — Но пока нет какой-либо программы, которая бы решила эти проблемы.

Есть вопрос разграничения полномочий: море — в федеральной ответственности, берег — в муниципальной. Берегоукреплением муниципалитет самостоятельно заниматься не может, так как затраты нужны многомиллионные даже на проектирование.

По словам Ольги Фень, есть проблемы и в самом Таганроге, где находится ФГУ «Азовморинформцентр».

— Почти всё побережье Таганрога подмывается и рушится, — говорит она. — У нас есть целый район, Богудония, который уже частично обрушился. Там идут довольно серьезные процессы.

Стремительное наступление 2 Село Петрушино Фото: Яндекс/Петров Алексей

В Азовском районе Ростовской области «Известиям» заявили, что в последние годы масштабных оползневых процессов не было, но определенный подмыв с обрушением обрывистого берега случается — чаще всего во время нагонных явлений.

Администрация Ейского района Краснодарского края называет эту проблему крайне серьезной. Там «Известиям» заявили, что на территории косы Долгой станицы Должанской наблюдается «катастрофическое сокращение пляжных территорий Таганрогского залива».

— Ежегодно море забирает в разных местах от 3 до 4 метров побережья, в результате чего образовался обрыв высотой от 2 до 7 метров протяженностью 8 км, — сообщили в администрации. — В зону возможного обрушения попадает не менее 13 домовладений с проживающим населением в 39 человек, трансформаторная подстанция и иные объекты инфраструктуры.

В станице Камышеватской на берегу Азовского моря расстояние до жилых строений местами всего 280 метров. В районе береговой линии села Воронцовка берег вырос до 15 метров, а расстояние до ближайших земельных участков сократилось всего до 20 метров. В зоне возможного обрушения — больше 30 домов и объекты инфраструктуры. В хуторе Шиловка расстояние до ближайших домовладений — от 35 до 55 метров, в зоне обрушения находится в том числе кладбище. В районе поселка Садового и хутора Зеленая Роща рушится по 2–4 метра берега, в 50 метрах от моря — жилой массив. В районе поселка Морского и Берегового за последние 10 лет берег потерял более 50 метров земли, а интенсивность разрушения — до 4 метров в год.

Региональные власти знают о проблеме, и, по сведениям ЮНЦ РАН, в минприроды Ростовской области готовится план соответствующих мероприятий . Однако в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области и в администрации губернатора Краснодарского края на запросы «Известий» на момент публикации материала не ответили.

Почему Азов забирает берег

Ученые выделяют два фактора: естественные и антропогенные. И в большей степени на разрушение берегов влияют природные причины. Берега Азовского моря сформированы из рыхлых пород, легко размываются, уровень воды растет, а так называемые сгонно-нагонные явления (изменения уровня воды из-за ветра) только усугубляют проблему.

Человек тоже «старается» — на обрушение берегов влияют зарегулированность стока рек, распашка прибрежной зоны вплоть до обрывов, несанкционированные карьеры для добычи песка, строительство портовой инфраструктуры.

Стремительное наступление 3 Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

— Напрямую на береговые процессы влияют распашка берегов вплоть до края обрыва, изъятие ракушечного материала с пляжей , — говорит Сергей Бердников. — Косвенное влияние оказывает строительство плотин и водохранилищ на реках, впадающих в Азовское море. Степень их законности каждый раз надо отдельно изучать.

Усугубляется ситуация, по его словам, по нескольким причинам. Во-первых, растет уровень Азовского моря — примерно на 15–17 см за 100 лет, хотя в последние годы, вероятно, процесс замедлился. Во-вторых, увеличилась частота опасных нагонных явлений. Так, в сентябре 2014 года наблюдался наиболее экстремальный подъем уровня моря за последние 50 лет — в районе дельты Дона более чем на 3,5 метра. В-третьих, из-за потепления климата в зимний период сокращается площадь припая, когда берег защищен от волн сплошным ледяным покровом. В-четвертых, ранее сооруженные берегозащитные конструкции находятся в аварийном состоянии и перестали выполнять свою функцию, и, возможно, усугубляют ситуацию.

— Берег будет постоянно отступать параллельно себе, с разной интенсивностью на разных участках, — сказал С. Бердников.

Как решить проблему с Азовом

Сейчас можно по годам оценить, какие строения могут быть разрушены, оценить возможный ущерб и сопоставить со стоимостью мер, направленных на защиту берегов от природной стихии , говорит Бердников. В целом же ученые предлагают региональным властям — Ростовской области, Краснодарскому краю, Республике Крым — организовать систему мониторинга за разрушением берегов в целом и на особо опасных участках. Более эффективным мониторинг можно сделать за счет применения спутниковых технологий, беспилотников. Это же поможет выявлять незаконную хозяйственную деятельность на берегах.

Кроме того, говорит Бердников, необходимо провести полную инвентаризацию земель и строений, находящихся в береговой зоне, выполнить более детальный прогноз изменения береговой линии на основе высокоточных коммерческих спутниковых снимков за последние 20 лет. И после этого — предложить перспективный и понятный план действий.

Ольга Фень отмечает, что в «Азовморинформцентре» соглашаются с мероприятиями, предложенными в монографии ЮНЦ РАН. Эффективными действиями по берегоукреплению она называет устройство пляжной зоны с использованием волнорезов.

В администрации Ейского района рассказывают, что в декабре 2020 года участки берега обследовала межведомственная комиссия, которая пришла к выводу, что надо заниматься уположением и террасированием берегового откоса с закреплением посевом многолетних трав и каменной наброской в основании откосов. Но это стоит слишком больших денег, чтобы муниципалитет мог справиться сам.

Стремительное наступление 4 Пример террасирования берегового откоса Фото: Яндекс

При этом, подчеркивает Фень, невозможно укрепить один участок берега, а другие не трогать — это только навредит.

— Поэтому должна быть комплексная оценка, научные исследования, которые рассмотрели бы всё побережье, всю гидродинамику, ветровые, динамические процессы , — говорит она.

Директор ЮНЦ РАН замечает, что положительные примеры защиты берега уже есть в Краснодарском крае — в частности, в Ейске и Приморско-Ахтарске. Однако мероприятия эти были выполнены еще при Советском Союзе , когда в результате террасирования берегового склона и отсыпки галечного пляжа абразия берегов прекратилась.

Сейчас, считает Бердников, важнее уделить больше внимания защите дельт от разрушительных наводнений — такие явления на Дону в марте 2013 года и в сентябре 2014 года наносили ущерб в пределах 400–600 млн рублей, — и азовских кос, где хозяйственно-рекреационная нагрузка существенно возросла. Тем более что никто не оценивал последствия закрытия всех берегов от воздействия волн берегозащитными сооружениями и, соответственно, от поступления материала абразии, говорит он.

Почему море захватывает сушу

— Эта проблема все-таки характерна именно для Азовского моря, — считает Ольга Фень. — Подобное, насколько я знаю, происходит еще и в Цимлянском водохранилище. Это связано с тем, что побережье Азовского моря сложено рыхлыми породами — суглинками, глинами, которые очень быстро разбухают, обрушаются. Высота берега на этих участках достигает 20 метров, а угол — 90 градусов. С учетом узкой пляжной зоны волны быстро подмывают берег. В других морях все-таки преобладают другие породы на берегах, которые не размываются.

Однако заведующий лабораторией прибрежных систем Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Борис Чубаренко замечает, что проблема абразии морских берегов всеобщая.

Стремительное наступление 5 Фото:и ТАСС/Мальгавко Сергей

— Сейчас процесс активизировался по всему миру, и на наших берегах, естественно, тоже, — рассказал он «Известиям». — В том числе на Балтике — в Финском заливе, в Калининградской области. Россия в связи с этим процессом теряет квадратные километры территории ежегодно, а это очень ценные квадратные километры.

По его словам, в зоне обрушения оказываются не только частные дома и дачи, но и важные объекты местной инфраструктуры. В Калининградской области это, например, насосные, электроподстанции и детские сады.

Как укрепить берег

Серьезных государственных программ, которые бы занимались берегоукреплением на морях, в России нет, говорит Борис Чубаренко. По его словам, там, где берег занят поселками или приморскими городами, это попадает в зону ответственности местных властей, но сами они справиться не могут: берегоукрепление — это исключительно дорогие мероприятия, которые потянуть без государственной поддержки не получится.

— Этим вопросом надо заниматься регулярно, и ученые-береговики уже давно ставят этот вопрос, — замечает Чубаренко. — Несколько раз даже была попытка создать по типу Водного кодекса Береговой кодекс, чтобы выделить отдельно вопрос морских берегов, но добиться этого не удалось.

По его словам, актуальность проблемы подтверждает существование в России большого самоорганизованного сообщества ученых-береговиков, координируемого рабочей группой «Морские берега» РАН, которые каждые два года проводят национальные конференции. В апреле в Калининградской области прошла уже 29-я такая конференция. Научных работ достаточно, но они очень слабо используются практиками.

При этом в других странах проблеме уделяют больше внимания.

— С Калининградской областью граничат Польша и Литва, и как бы их ни ругали за политическую позицию, с точки зрения берегоукрепления там всё организовано очень хорошо, — говорит Чубаренко. — Всё побережье разбито на участки, есть соответствующие организации, которые следят за их состоянием и организуют необходимые мероприятия на берегах, чтобы они не отступали.

Он подчеркивает, что в Польше закреплено постоянное финансирование за берегоукреплением. Подход отдельных крупных федеральных программ с идеей единовременного решения проблемы Чубаренко считает неэффективным. Берегоукреплением надо заниматься постоянно, так как берегозащитные сооружения принимают на себя всю нагрузку и разрушаются вместо берегов.

Стремительное наступление 6 Работы по берегоукреплению Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Более того, важна и комплексность — если заниматься этим только на одном участке, это может привести только к усугублению проблемы. Основная причина разрушения берегов, говорит Борис Чубаренко, — естественные процессы, но неразумные строительные решения начинают пагубно сказываться на соседних участках побережья.

Эксперт Российского экологического общества Дмитрий Отинов замечает, что проблеме размывания береговой линии уделяли внимание федеральные целевые программы «Экология и природные ресурсы России» (2002–2010 годы) и «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах», а сейчас на это могут выделяться средства из разных федеральных программ — например, из госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

— Но все перечисленные программы касаются в основном внутренних вод, тогда как берега морей затронуты гораздо меньше, — заметил Отинов в разговоре с «Известиями».

По его словам, сейчас наибольшую активность в берегоукреплении проявляют курортные Крым и Кубань, которые беспокоятся за состояние своих пляжей и, соответственно, доход от туризма.

— Именно «пляжная» направленность таких программ может стать первым этапом в последующем процессе их расширения на все морские береговые линии , — говорит Отинов. — Также имеются отдельные региональные программы (например, в Калининградской и Магаданской областях), однако единой федеральной программы нет.

При этом, замечает он, получить финансирование очень сложно, поэтому регионы нередко обращаются с просьбой закрепить за конкретными федеральными ведомствами защиту морской береговой линии и укрепление берегового склона.